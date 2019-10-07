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    Зеленський просить Макрона продовжити пошук моряків затонулого судна Bourbon Rhode

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    <p>Судно Bourbon Rhode з українськими моряками затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня</p> - Зеленський просить Макрона продовжити пошук моряків затонулого судна Bourbon Rhode

    Судно Bourbon Rhode з українськими моряками затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня

    Залишається невідомою доля шести українців, які перебували на борту судна Bourbon Rhode

    Президент Володимир Зеленський звернувся до президента Франції Еммануеля Макрона з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію щодо шести зниклих громадян України – членів екіпажу судна Bourbon Rhode, яке затонуло в Атлантичному океані наприкінці вересня.

    Зеленський надіслав листа Макрону, повідомляє 7 жовтня пресслужба глави української держави.

    Президент України у листі висловив подяку за зусилля рятувальних служб Франції для порятунку моряків та пошуку тіл загиблих.

    «Але залишається невідомою доля шести українців. Звертаюся до вас, пане президенте, також і від імені родин громадян України, що стали жертвами цієї трагедії, з проханням продовжити рятувально-пошукову операцію і у разі необхідності вжити додаткових заходів», – говориться у зверненні Зеленського.

    Як повідомлялось, в Атлантичному океані в результаті шторму пропало судно Bourbon Rhode. За даними МЗС, на його борту перебували громадяни України.

    Судно прямувало в Гайану.

    Перед зникненням воно знаходилося приблизно в 1200 морських милях від острова Мартініка і в 60 морських милях від урагану в Атлантиці.

    Пізніше стало відомо, що трьох членів екіпажу, зокрема двох українців, врятували.

    Франція корабель Володимир Зеленський президент українські моряки
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