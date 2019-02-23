Депортація Гедеона. У Московській церкві скаржаться, що архієреям тепер страшно виїздити з України



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Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря)

Архієпископ УПЦ МП Климент (Вечеря) прокоментував висилку з України скандального намісника так званого Десятинного монастиря єпископа Гедеона

Голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що архієреї Московської церкви відчувають дискомфорт, коли перетинають кордон України. Про це він розказав в інтерв’ю «Главкому».

«Ситуація з архієпископом Гедеоном, який є архієреєм УПЦ, дуже виразна. Вона стала кульмінацією цілої низки подій, пов’язаних із труднощами, які мають практично усі архієреї УПЦ, які виїжджають за кордон, а потім повертаються на свою батьківщину. Практично кожного архієрея, сьогодні десятки таких є, на митниці додатково затримують, без пояснень забирають усі документи. Єдине питання, яке, наприклад, мені особисто поставили: до якої конфесії ви належите. Більше ніяких питань з боку представників митниці я не почув», - розказав архієпископ Климент.

Він додав, що це все супроводжується додатковим обшуком і оглядом речей. На підставі чого це відбувається, прикордонники, за словами спікера УПЦ МП, не повідомляють.

«Те, що сталося з владикою Гедеоном (затримання у «Борисполі» після повернення з США, позбавлення українського громадянства і депортація назад до США), – обурливо. Для того, щоб анулювати якісь документи потрібно, щоб було рішення суду, або указ президента України… Кричущим є те, що владика Гедеон багато разів виїздив з України і повертався, але цього разу він повертався після того, як мав розмову із представниками Конгресу США і доносив позицію Української православної церкви», - зауважив Климент.

На зауваження, що в Україні дозволено мати одне громадянство, на якій тоді підставі Гедеон користувався кількома паспортами різних країн, Климент відповів, що про порушення закону можна говорити лише на підставі якоїсь експертизи, конкретного рішення суду.

«А говорити (про незаконність) просто так тому, що комусь це здалося, зокрема у поясненні Прикордонної служби, яка вказала зовсім іншу причину (недопуску на територію України), не можна. Служба каже, що єпископ Гедеон висловлював позицію «русского мира». То, відповідно до українського законодавства, це зовсім не є підставою вилучати паспорт громадянина України», - вважає голова Синодального інформаційного відділу УПЦ МП.

Він зазначив, що питання подвійного громадянства, якщо в даному випадку мова справді іде про це, є темою, яка сьогодні широко обговорюється.

«Ми можемо знайти абсолютно різне тлумачення з боку чиновників в тому числі Міністерства юстиції. Бачимо, наскільки подвійне громадянство є проблематичним, наскільки воно розповсюджене, в тому числі серед представників найвищих ешелонів влади», - резюмував архієпископ Климент.

У Службі безпеки України 19 лютого підтвердили, що єпископ Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) Гедеон (Юрій Харон) дійсно мав паспорти трьох країн - України, Росії та США.

Нагадаємо, минулого тижня в аеропорту «Бориспіль» затримали настоятеля незаконнозбудованого МАФу Російської православної церкви на Десятинній Гедеона Харона.

У Держприкордонслужбі України опублікували відео процедури, під час якої єпископ Гедеон вирушив назад до літака, що відлітав у Франкфурт. «Відео, як відлітає Юрій Харон. Хто найде озброєних автоматників - тому окремий приз», - написав Слободян.

Гедеон засвітився у низці скандалів, зокрема, погрожував директорці музею історії України Тетяні Сосновській «родовим прокляттям до семи поколінь» у разі подальших спроб демонтувати споруду УПЦ МП, аргументувавши появу самобуду тим, що уся навколишня земля «історично належить» УПЦ МП.

Іще журналісти викрили у намісника «Десятинного монастиря» наявність двох квартир у столиці, а також Porsche Cayenne.