«Нехай щастить!». Нарешті з України депортовано скандального московського батюшку Гедеона

Громадянин РФ Юрій Харон, позивний «отєц Гедеон», він ієрарх РПЦ, котра тут іменує себе УПЦ МП

«Отєц Гедеон» проповідував ідеї русского міра, пропагував Росію, нівелював Україну

Рубрика «Нехай щастить!»

Сьогодні вночі ми добилися депортації в США громадянина РФ Юрія Харона, позивний «отєц Гедеон», він ієрарх РПЦ, котра тут іменує себе УПЦ МП.

Скан російського паспорта Харона – додається.

Відомий тим, що більш ніж 10 років тому збудував абсолютно нелегальну споруду на території національного музею історії Києва, котру став іменувати «монастир», зібрав коло себе впливових регіоналів (зокрема, біглого нині Арбузова) та агресивну вату (деякі пішли потім воювати за ЛДНР).

Проповідував ідеї русского міра, пропагував Росію, нівелював Україну.

До речі, оскаржував рішення парламенту щодо звернення про Томос. І в США його вчора назад відправили, - так він туди літав скаржитися на нібито репресії проти православних в Україні.

Фантастична історія, чи не так? У воюючій країні пропагандист агресора вільно захоплює земельні ділянки в історичній частині, веде на них пропаганду на користь агресора, виховує сепаратистів.

Але ми таки добилися правди. Дякую міграційній службі та СБУ – після тривалих і наполегливих прохань врешті сталося те, що мало статися давно.

Україна скористалася своїм суверенним правом не пускати на свою територію іноземних шахраїв та агітаторів.

Нагадую, що на цьому боротьба з Хароном та його чорними ділами не зупиняється. Ми діємо винятково правовими методами, і у четвер, 21 лютого, запрошуємо усіх в адмінсуд Києва, щоб скасувати право власності на МАФ, котрий «отец Гедеон» легендував як монастир.

Ще раз дякую активістам, зокрема, козакам Олесію Шемотюку та Олександру Горбаню, за їх архітектурно-мистецькі зусилля)

Слава Україні!

Джерело: блог Ігоря Луценка

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