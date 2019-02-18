Напади на культові споруди в Україні організовано з окупованого Донбасу − Грицак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очільник СБУ Василь Грицак Фото: ukrinform.ua

Керівник Служби безпеки України Василь Грицак зазначив, що плани із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті узгоджуються з ФСБ Ростовської області

Напади на культові споруди в Україні організовано з території окупованого Донбасу, плани із дестабілізації ситуації на релігійному грунті узгоджуються з ФСБ Російської Федерації, повідомив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

«Напади на культові споруди організовано з території окупованого Донбасу, але у нас є інформація ... що плани із дестабілізації ситуації на релігійному ґрунті узгоджуються з ФСБ Ростовської області», − сказав глава СБУ в понеділок під час координаційної наради керівників правоохоронних органів.

Напередодні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук з посиланням на дані українських компетентних органів заявив про те, що російські спецслужби для дестабілізації ситуації планують підпали релігійних об'єктів Московського патріархату в Україні, для чого активно вербують українських громадян, у тому числі на окупованому Донбасі.

Нагадаємо, 22 грудня 2018 року президент Петро Порошенко підписав закон щодо назви релігійної організації, що керується з держави-агресора. Тепер у назві УПЦ МП повинно бути вказано на її зв’язок і залежності від РПЦ.

Водночас Міністерство юстиції 31 січня зареєструвало нову помісну церкву – «Київська митрополія Української православної церкви (Православної церкви України)» або «Київська митрополія УПЦ (ПЦУ)». Це викликало обурення з боку церкви Московського патріархату в Україні, яка на багато років монополізувала назву «УПЦ». На своїй сторінці у Facebook заступник голови відділу зовнішніх зв'язків цієї церкви Микола Данилевич навіть звинуватив у рейдерстві помісну церкву через тотожність назв із церквою, у якій він перебуває.

Як повідомлялося, Православна церква України отримала офіційну реєстрацію. Місцезнаходження зареєстрованої УПЦ (ПЦУ) - Київ, вулиця Трьохсвятительська, 6.

Нагадаємо, що 31 січня закон про перехід парафій УПЦ МП до Єдиної церкви набув чинності.

Раніше Українську церкву внесли до диптиху Вселенського патріархату.

Під час об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року предстоятелем Православної церкви України було обрано митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія. 6 січня він отримав Томос про автокефалію Православної церкви України з рук Вселенського патріарха Варфоломія.

Церемонія інтронізації предстоятеля Православної церкви України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться 3 лютого в Софійському соборі в Києві.

Читайте також:





Джерело: Інтерфакс-Україна