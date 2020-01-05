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    Депутат Бердянської міськради був затриманий за підозрою в тероризмі

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    Депутат Бердянської міськради був затриманий за підозрою в тероризмі

    Поліція підозрює його в участі у складі незаконних збройних формувань

    Депутат Бердянської міської ради Віктор Цуканов заявив, що співробітники правоохоронних органів затримали його на блокпосту Нацполіції, коли він виїзджав з Маріуполя. Поліція підозрює його в участі у складі незаконних збройних формувань.

    Про це сам Цуканов написав на своїй сторінці у Facebook.

    “Я був затриманий за підозрою в тероризмі. Мене і мою сім’ю на виїзді з Маріуполя затримали на блок посту як підозрюваного в участі в незаконних збройних формувань... З 17-00 до 20-40 годин ми провели незабутній час на нашому українському блокпосту, доводячи, що у 2014 я гуманітарну допомогу возив для української армії, а не в "ЛДНР”, — йдеться у повідомленні.

    За словами Цуканова, його поїздка в Маріуполь закінчилася близько дев’ятої вечора у районному відділенні поліції Мангуша. Він зазначив, що склав заяву про перевищення посадових обов’язків представниками поліції. Цуканов також додав, що заяву довго не хотіли приймати.

    Маріуполь депутат поліція
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