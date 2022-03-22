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    Депутат: Окупанти готуються ввести рублі у Херсоні

    У Херсоні не припиняються акції протесту проти окупантів - Депутат: Окупанти готуються ввести рублі у Херсоні
    У Херсоні не припиняються акції протесту проти окупантів
    Фото: Shuttertock.com

    Окупанти не полишають ідеї перетворити Херсон на «ХНР»

    З квітня на Херсонщині окупанти планують вводити в обіг рублі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Херсонської обласної ради від Європейської солідарності Сергій Хлань.

    «Будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, скоріш за все, виплачувати зарплати «новій адміністрації». Думаю, врешті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних та комунальних установах», – написав він.

    Нагадаємо, у Херсоні відбуваються мирні акції протесту проти російської окупації. Російські загарбники намагаються розганяти людей і використовують світлозвукові гранати.

    Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов. Він стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

    У Херсоні 20 березня розстріляли помічника російського колаборанта Володимира Сальдо – Павла Слободчикова. Він був убитий у власному автомобілі поруч з будинком свого керівника. 20 березня також відбувся мітинг проти російської окупації.

    Теги: окупанти війна Україна Херсон #stoprussia
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    Депутат: Окупанти готуються ввести рублі у Херсоні