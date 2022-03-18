Політолог пояснив, чому Путіну не вдасться перетворити Херсон на «ХНР»

«Херсон живе своїм життям, хоча і в блокаді»

Агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов, пише «Радіо Свобода».

«Є масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде», – зазначає він.

Молчанов стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

«Херсон живе своїм життям, хоча і в блокаді. Вони не взяли під контроль надання комунальних послуг, банківську сферу, освіту. Нічого з цього немає, нічого неможливо уявити собі навіть. Люди, які жили у свободі, вони не стануть робити те, що зараз робиться в Росії, Білорусі, Криму, ОРДЛО. Вони не переналаштуються, наші люди будуть чи чинити спротив, або мовчки ігнорувати всі забаганки окупантів. До того ж, у них немає конкретних планів», – додав політолог.

Наразі окупанти не полишають спроб «зламати» населення Херсонщини. Для цього вони хочуть встановити жорсткий адміністративно-поліцейський режим в області. Про це у своєму зведенні розповіли у Генштабі ЗСУ. У відомстві зазначають, що ворогові ніяк не вдається реалізувати задумане, тож він продовжує всіляко залякувати місцеве населення.

У Херсоні окупанти зняли прапор та герб України із будівлі обласної державної адміністрації. Також мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.