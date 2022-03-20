«Додому!». Херсонці знову вийшли на мітинг проти окупантів

Російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють

У Херсоні сьогодні, 20 березня, знову відбувається мітинг проти російської окупації.

Зокрема, учасники заходу, звертаючись до російських окупантів, скандують «Додому».

Як повідомляв «Главком», російському агресору складно створити в Херсоні так звану «ХНР», констатує херсонський політолог Володимир Молчанов.

«Є масовий опір громадян, всіх верст, навіть колишніх проросійських, проукраїнських, які стимулюють владу, але вони бачать, що суспільної підтримки співробітництва с окупантами немає взагалі, і тому так чи інакше, незалежно від попередніх поглядів, повинні без масового середньої ланки управлінців, у них нічого не вийде», – зазначає він.

Молчанов стверджує, що російські сили, попри фактичну окупацію Херсона, місто не контролюють.

Крім цього, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що взялася за створений псевдоорган влади на Херсонщині. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).