Депутат від Опоблоку обговорює «тьолочок» в Раді і планує купити молокозавод



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Депутат Верховної Ради Костянтин Павлов Фото: Ян Доброносов

Син пропонує нардепу-батьку купити молокозавод, щоб «мама займалася»

Нардеп від Опозиційного блоку Костянтин Павлов сьогодні у Верховній Раді обговорював у листуванні з сином «тьолочок» та купівлю молокозаводу. Кореспондент Ян Доброносов зафіксував на фото екран смартфону депутата, де бесіда двох чоловіків виглядає так:

- Я у залі.

- Знову у залі? Тьолочек знімаєш? А як же «прання»?

- Нема сьогодні тієї, яку би я зняв.

- …

- Тут банк продає молокозавод у Трускавці. Буду зараз робити переклад для французів. Може нам його купити і нехай мама займається?

Костянтин Павлов, 1973 р.н. родом із Кривого рогу. народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Член депутатської фракції «Опозиційний блок».

У 1992 році закінчив технікум, де отримав кваліфікацію електрослюсара. Потім закінчив навчання в Міжрегіональній академії управління персоналом, де отримав спеціальність економіста. Потім закінчив Відкритий Міжнародний університет Великої Британії ЛІНК за спеціальністю — менеджер організацій.

18 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського сувернітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей. Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні запровадили у 2015 році. Це було однією з вимог ЄС на виконання Плану дій з візової лібералізації, а також одним із зобов'язань України перед МВФ, закріпленим меморандумом