Депутата Полякова викликають на допит у справі про вбивство Давиденка, - екснардеп



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Нардеп Антон Поляков Фото: Главком

Полякова у ДБР хочуть допитати як свідка

Народного депутата Антона Полякова завтра, 28 травня, викликають в ДБР на допит. Про це повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram.

Колишній радикал зазначив, що Полякова хочуть допитати як свідка у справі щодо вбивства народного депутата Валерія Давиденка.



«Саме Поляков, протягом своєї роботи в статусі нардепа, постійно піднімав та вимагав притягнення до відповідальності за злочини скоєні народними депутатами Давиденком та Приходьком, котрі прямо причетні до крадіжки 2 млрд грн з Аграрного фонду в 2014 році», - написав екснардеп.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

До слова, народний депутат України попереднього скликання Сергій Березенко вважає, що нардеп Валерій Давиденко не міг сам покінчити з життям, його – вбили.

Також народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.