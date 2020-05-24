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    Події в Україні

    У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили

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    У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка - У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили
    У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

    Шахов наполягає, що Давиденка вбили

    Народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.

    Про це депутат заявив у коментарі hromadske.

    «Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився», — повідомив він.

    Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

    За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

    Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.

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    депутат вбивство розслідування самогубство поліція дружина Сергій Шахов Валерій Давиденко
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