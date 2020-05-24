У депутатській групі Давиденка відкинули версію самогубства: його вбили
Шахов наполягає, що Давиденка вбили
Народний депутат від групи «Довіра» у Верховній Раді Сергій Шахов вважає, що його колегу Валерія Давиденка вбили, а версію з самогубством відкидає.
Про це депутат заявив у коментарі hromadske.
«Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили і треба робити розслідування... Бачилися з ним у парламенті, на засіданні ми не спілкувалися з ним. Але я переконаний, що якби були якісь проблеми, він би порадився», — повідомив він.
Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.
За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».