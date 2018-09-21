Керівника управління захисту економіки Нацполіції на Кіровоградщині звинуватили в фальсифікації кримінальних справ



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Зі слів депутата міськради Анни Нижникової, Духно, використовуючи «агентів-хабародавців» відкриває кримінальні справи

Депутати міської ради Кропивницького звинувачують керівника управління захисту економіки Нацполіції в Кіровоградській області Володимира Духна в масовій фальсифікації кримінальних справ.

Про це вони заявили на прес-конференції в прес-центрі Українських Новин.

Зі слів депутата міськради Кропивницького Анни Нижникової, Духно використовуючи т. з. «агентів-хабародавців» з допомогою провокацій масово відкриває кримінальні справи і за рахунок цього підвищує показники розкриваності антикорупційних справ.

«У випадку Духна – ця практика використовується не тільки для показухи і для поліпшення статистичних показників, але і для зведення рахунків з неугодними, і в якійсь мірі, як бізнес», - сказала Нижникова.

Вона додала, що депутати різних політичних сил у міськраді оголосили колективний депутатський інформаційний запит з вимогою комплексного звіту Духна про роботу свого підрозділу, а на наступний день співробітники УЗЕ за місцем роботи підтримали запит депутатів почали проводити обшуки та інші слідчі заходи.

«Останнім часом співробітники УЗЕ масово фальсифікують кримінальні провадження, проводяться обшуки без ухвали суду, проводять їх особи, у яких відсутні необхідні посвідчення, понятих, що залучаються, відсутні паспорти», - заявила Нижникова.

Депутат міськради, адвокат Анатолій Ларін навів конкретні приклади справ, які, на його думку, з порушенням законодавства порушило УЗЕ, і докладно зупинився на особистостях заявників, які виступали в ролі провокаторів, при цьому кожен міг виступати заявником у багатьох справах.

За його словами, у багатьох заявників є судимість або вони проходять як фігуранти кримінальних справ, включаючи тяжкі, такі як розбій.

Ларін навів приклад подібним чином спровокованої справи: фігурант переписав елітний позашляховик на третю особу, яка потім переписала його на сестру Духна, і справу потім було перекваліфіковано на більш «м'яку» статтю.

Також Ларін наголосив, що всі подібні справи можуть бути скасовані в Міжнародному суді з прав людини в Страсбурзі, оскільки європейські судові норми не допускають практики відвертої провокації злочину, розцінюючи це як співучасть.

Депутат міськради Максим Лінченко додав, що депутати створили адвокатську групу, яка буде фіксувати всі зловживання Духна, і повідомляти про них, як правоохоронним органам на національному рівні, депутатам парламенту, так і міжнародним антикорупційним організаціям.

Як повідомлялося, 10 вересня ГПУ повідомила про затримання депутата міської ради Кропивницького за підозрою в отриманні 5,5 тис. доларів хабара від бізнесмена за сприяння у вирішенні земельних питань. При цьому в операції брало участь УЗЕ Нацполіції в Кіровоградській області.