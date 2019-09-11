Депутати визнали нелегітимними «вибори» окупантів в Криму



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Постанова є чітким сигналом, що Україна не змінить свою політику по відношенню до тимчасово окупованого Криму

Постанову щодо «виборів» в окупованому Криму підтримали 325 обранців

Народні депутати 11 вересня розглянули за скороченою процедурою проект Постанови «Про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь» (№2119).

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Постанову представив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко. Він заявив, що дана постанова стане чітким сигналом, що Україна не змінить свою політику по відношенню до тимчасово окупованого Криму.

Постанову «Про Заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованих територіях України - Автономна Республіка Крим та м. Севастополь» підтримали 325 народних депутатів.

Нагадаємо, Євросоюз заявив, що не визнає проведені 8 вересня російською владою в Криму і Севастополі вибори депутатів парламентів і місцевих рад.

Раніше Литва і Латвія запевнили, що не визнають «місцеві вибори» в анексованому Криму. Також із аналогічною заявою виступила Грузія.