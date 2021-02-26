У переході станції «Святошин» сиплеться штукатурка і відвалюється плитка (фото, відео)

Генпідрядника, який ремонтував станцію «Святошин», зобов'яжуть виправляти недоліки

Підземний перехід на станції метро «Святошин», де восени 2019 року було завершено ремонт, вже потребує нового ремонту. Про це повідомив журналісти Олександр Рудоманов у Facebook.

«Віталій Кличко, дуже дякую за ремонт переходу зі станції Святошин, який зробили перед виборами. Але є проблема. Скоро знову його потрібно буде робити. Хоча плями від вологи зафарбовують і так щомісяця», – написав він і оприлюднив фото.

На світлинах видно, що у переході підмокає і відпадає зі стелі штукатурка, подекуди відлетіло облицювання стін, відпадає тактильна плитка на підлозі.

Як повідомляє програма «Київ. NewsRoom» на телеканалі «Київ», місце, де облуплюється штукатурка, зачистять, а генпідрядника зобов'яжуть виправити пошкодження.

Переходом опікується шляхово-експуатаційне управління Святошинського району. Проте виправляти пошкодження повинен генпідрядник, який два роки тому розпочинав тут реконструкцію. Для початку штукатурку, яка почала обсипатися через відлигу, зчистять, а потім відновлять.

«Ми вже повідомили генерального підрядника. Наразі це місце буде огороджено. Далі виконаємо демонтаж цього оздоблення. Готується лист-претензія на генерального підрядника до виконання ремонтних робіт у межах гарантійних зобов’язань», – сказав Євгеній Дордука, заступник начальника ШЕУ.

Капітальний ремонт станції «Святошин» розпочався у лютому 2018 року. Ремонт тривав без зупинки руху поїздів. На станції замінили сходи, облицювали гранітними плитами, встановили поручні. Також оздобили плиткою стіни, вимостили підлогу, змонтували освітлення, виконали роботи з водовідведення, гідроізоляційні та інші роботи.

Наприкінці березня 2019 року було завершено перший етап реконструкції станції. Відкрили її восени 2019 року.