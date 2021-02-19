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    Тарифні протести спалахнуть із новою силою. Завтра відбудуться акції по всій Україні

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    За словами активістів, &laquo;комуналка<span><span>&raquo; не повинна бути більшою ніж</span></span>&nbsp;15% від сукупного доходу сім&rsquo;ї - Тарифні протести спалахнуть із новою силою. Завтра відбудуться акції по всій Україні
    За словами активістів, «комуналка» не повинна бути більшою ніж 15% від сукупного доходу сім’ї
    Фото: zmist.pl.ua

    Протести відбудуться в різних містах України

    У суботу, 20 лютого, українці вийдуть на всеукраїнську акцію протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги. Акція приурочена 160-й річниці скасуванню кріпацтва на Наддніпрянській Україні, повідомили учасники групи «Стоп тарифний геноцид».

    Протести відбудуться в різних містах України. Зокрема в Одесі, Кропивницькому, запоріжжі, Херсоні, Дніпрі, Вінниці, Харкові, Лубнах, Запоріжжі тощо.

    Серед вимог активістів таке: президент Зеленський, прем’єр-міністр Шмигаль, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП мають ініціювати реальне зменшення тарифів на електроенергію, газ та його розподілення. Плата за комунальні послуги не повинна становити більше 15% сукупного доходу сім’ї.

    За словами учасників протесту, Кабінет міністрів має скасувати свою постанову № 1325 від 28 грудня, яка підвищує вартість електроенергії для населення. Вони також вимагають «повернути у власність місцевих громад газотранспортних та газорозподільчих мереж, що на їхній території, які наразі перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній, які в інтересах своїх власників-олігархів обдирають споживачів».

    Також активісти виступають проти законопроєкту № 3613, «який дозволяє відбирати в українців житло, майно та зарплату за борги по комуналці».

    Нагадаємо, в Україні після опалювального сезону, з 1 квітня 2021-го, Кабінет міністрів більше не буде контролювати тарифи на газ. Всіх українців переведуть на річні договори, а вартість тепла і гарячої води дозволять підвищити.

    Більш ніж 20 постачальників газу перерахували свої тарифи за газ заднім числом. Раніше уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Таке рішення ухвалили після тривалих тарифних протестів по всій Україні.

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    Теги: газ тарифи акція комуналка опалення протест українці послуги
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