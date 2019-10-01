  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Державі під силу знизити ціни на ліки в Україні на 20%, - ЗМІ

    • Розсилка
    Державі під силу знизити ціни на ліки в Україні на 20%, - ЗМІ

    Влада повинна звернути увагу на корупційні схеми, які стали нормою на фармацевтичному ринку

    Українська влада може домогтися зниження цін на ліки в українських аптеках як мінімум на 20%, вважають експерти фармацевтичного ринку. Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Подробиці тижня», яка вийшла в ефірі телеканалу «Інтер» 27 вересня.

    «У 2014 році ввели податок на ліки, 7% ПДВ і 5% податок на імпорт, які збільшили ціну одразу на 20%. Якщо сьогодні скасувати ці податки на ліки, то можна вимагати зменшення ціни на 20%», - зазначає голова Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

    Також держава повинна звернути увагу на корупційні схеми, які стали нормою на фармацевтичному ринку.

    Читайте також

    «Сьогодні виробник не зможе розмістити свої ліки в аптеці, якщо він не заплатить власнику відкати. Вони називаються маркетингові угоди. Про це щорічно звітує Антимонопольний комітет. У 2016 році це було до 30%, зараз вже від 30%», - говорить віце- президент Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Віктор Чумак.

    Крім того, Україні варто брати приклад з Євросоза і розвивати медичне страхування і державні програми компенсації вартості ліків, зазначають журналісти «Інтера».

    Поки ж експерти прогнозують не зниження, а зростання цін в Україні. У телесюжеті відзначається, що вже до кінця року ціни на ліки можуть вирости на 15-20%. Зокрема, подорожчати може популярний седативний препарат «Корвалол», оскільки київська компанія «Фармак» намагається стати монопольним виробником цих ліків.

    «Копійчаний «Корвалол», який є чи не в кожному будинку, може подорожчати утричі. Один із заводів вимагає ексклюзивні права на препарат. Монопольну перевагу йому не надають - і саме це є гарантією низької ціни «Корвалолу», - розповідають журналісти «Інтера».

    Адвокат Олександр Мамуня пояснює, що два основних ефекти, до яких завжди призводить штучна монополія - це підвищення ціни і погіршення якості. «Ми це можемо спостерігати на прикладі інших індустрій в Україні. Коли ми знаємо, що є тільки один постачальник послуг, або тільки один виробник чогось - і всі скаржаться на якість і високу ціну», - говорить він.

    Середній українець у 2018 році спожив ліків на суму $73. При цьому 99% витрат на медичні препарати населення України оплачує за рахунок власних грошей, тоді як у Західній Європі і США більшу частину цих витрат покривають страхові компанії і державні програми.

    Аптечний ринок України останнім часом зростає в середньому на 11% в рік. У 2018 році через українські аптеки було продано ліків на $2,7 млрд.

    «Корвалол» з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старого німецького препарату «Валокордин». Реєстраційні посвідчення на нього мали 70 радянських фармпідприємств. Сьогодні препарат з такою назвою проводять фармацевтичні компанії Росії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

    «Фармак» вважає себе винахідником «Корвалолу» і вже 15 років судиться з компанією «Дарниця», вимагаючи скасування держреєстрації препарату «Корвалол-Дарниця». Ще в 2011 році «Фармак» повністю програв «Дарниці» судовий процес за знак «Корвалол». Проте, у 2017 році «Фармак» відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на «Корвалол Corvalolum».

    Читайте також
    США податки імпорт ринок ціни адвокат ПДВ держава Інтер СРСР президент ліки медичні препарати влада населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ