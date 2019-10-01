Державі під силу знизити ціни на ліки в Україні на 20%, - ЗМІ



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Влада повинна звернути увагу на корупційні схеми, які стали нормою на фармацевтичному ринку

Українська влада може домогтися зниження цін на ліки в українських аптеках як мінімум на 20%, вважають експерти фармацевтичного ринку. Про це йдеться у сюжеті телепрограми «Подробиці тижня», яка вийшла в ефірі телеканалу «Інтер» 27 вересня.

«У 2014 році ввели податок на ліки, 7% ПДВ і 5% податок на імпорт, які збільшили ціну одразу на 20%. Якщо сьогодні скасувати ці податки на ліки, то можна вимагати зменшення ціни на 20%», - зазначає голова Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктор Сердюк.

Також держава повинна звернути увагу на корупційні схеми, які стали нормою на фармацевтичному ринку.

«Сьогодні виробник не зможе розмістити свої ліки в аптеці, якщо він не заплатить власнику відкати. Вони називаються маркетингові угоди. Про це щорічно звітує Антимонопольний комітет. У 2016 році це було до 30%, зараз вже від 30%», - говорить віце- президент Об'єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України Віктор Чумак.

Крім того, Україні варто брати приклад з Євросоза і розвивати медичне страхування і державні програми компенсації вартості ліків, зазначають журналісти «Інтера».

Поки ж експерти прогнозують не зниження, а зростання цін в Україні. У телесюжеті відзначається, що вже до кінця року ціни на ліки можуть вирости на 15-20%. Зокрема, подорожчати може популярний седативний препарат «Корвалол», оскільки київська компанія «Фармак» намагається стати монопольним виробником цих ліків.

«Копійчаний «Корвалол», який є чи не в кожному будинку, може подорожчати утричі. Один із заводів вимагає ексклюзивні права на препарат. Монопольну перевагу йому не надають - і саме це є гарантією низької ціни «Корвалолу», - розповідають журналісти «Інтера».

Адвокат Олександр Мамуня пояснює, що два основних ефекти, до яких завжди призводить штучна монополія - це підвищення ціни і погіршення якості. «Ми це можемо спостерігати на прикладі інших індустрій в Україні. Коли ми знаємо, що є тільки один постачальник послуг, або тільки один виробник чогось - і всі скаржаться на якість і високу ціну», - говорить він.

Середній українець у 2018 році спожив ліків на суму $73. При цьому 99% витрат на медичні препарати населення України оплачує за рахунок власних грошей, тоді як у Західній Європі і США більшу частину цих витрат покривають страхові компанії і державні програми.

Аптечний ринок України останнім часом зростає в середньому на 11% в рік. У 2018 році через українські аптеки було продано ліків на $2,7 млрд.

«Корвалол» з'явився в СРСР у 1959 році як аналог старого німецького препарату «Валокордин». Реєстраційні посвідчення на нього мали 70 радянських фармпідприємств. Сьогодні препарат з такою назвою проводять фармацевтичні компанії Росії, України, Білорусі, Казахстану та Узбекистану.

«Фармак» вважає себе винахідником «Корвалолу» і вже 15 років судиться з компанією «Дарниця», вимагаючи скасування держреєстрації препарату «Корвалол-Дарниця». Ще в 2011 році «Фармак» повністю програв «Дарниці» судовий процес за знак «Корвалол». Проте, у 2017 році «Фармак» відновив судову тяжбу, змінивши предмет спору на «Корвалол Corvalolum».