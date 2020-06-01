Державна зрада? Суд зобов’язав відкрити кримінальну справу проти Медведчука і його поплічників через поїздку до Путіна



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Віктор Медведчук зі своїми колегами з ОПЗЖ зустрілися з депутатами Держдуми Росії

Шість народних депутатів від «Опозиційної платформи - За життя» провели переговори з депутатами Держдуми щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

Печерський районний суд Києва зобов’язав уповноважених осіб Офісу генерального прокурора внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення за ст. 111 КК України («Державна зрада») за наслідком поїздки шістьох народних депутатів від «Опозиційної платформи - За життя» до Москви 10 березня 2020 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 25 травня.

На бездіяльність Офісу генпрокурора до суду поскаржилася народний депутат (прізвище не називається). Вона пояснила, що 16 березня цього року написала заяву до Офісу генпрокурора, в якій просила внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111 КК України за фактом поїздки 10 березня 2020 року до Москви народних депутатів Віктора Медведчука, Вадима Рабіновича, Тараса Козака, Олександра Колтуновича, Рената Кузьміна і Тетяни Плачкової.

Суд дійшов висновків, що скарга нардепа підлягає задоволенню, оскільки на час її розгляду Офіс генерального прокурора не вніс відомостей до ЄРДР і не розпочав розслідування за заявою народного депутата.

З відкритих джерел відомо, що народні депутати від ОПЗЖ провели зустріч з депутатами Державної Думи Росії і начебто обговорили тему мирного врегулювання конфлікту на Донбасі та виконання Мінських угод.

Володимир Путін і Віктор Медведчук. Фото з сайту Кремля

Того ж дня відбулася Віктор Медведчук мав зустріч в Москві з президентом Росії і своїм кумом Володимиром Путіним.