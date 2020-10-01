Держбюджет недоотримав цього року від митниці та податкової 7 млрд грн



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План надходжень від Держмитслужби не виконано на 33,4 млрд грн, в той час як податковою службою перевиконано на 26,3 млрд гривень

За січень-вересень 2020 року податкова та митна служби перерахували до державного бюджету 591,9 млрд грн

Державна митна служба та Державна податкова служба за січень-вересень 2020 року перерахували до державного бюджету 591,9 млрд грн, що на 7 млрд грн менше планового показника. Відповідні оперативні дані оприлюднила Державна казначейська служба.

Зазначається, що план надходжень від Держмитслужби не виконано на 33,4 млрд грн, в той час як податковою службою перевиконано на 26,3 млрд гривень.

За 9 місяців ДПС відшкодувала ПДВ на загальну суму 104 млрд грн.

У вересні надходження до державного бюджету від податківців склали 31,6 млрд грн, що на 8,5 млрд грн перевищує плановий показник. В свою чергу надходження від Держмитслужби склали 27 млрд грн (+191 млн грн). Напередодні митниця повідомила про перевиконання вересневого плану на 1 млрд грн.

У Міністерстві фінансів пояснили що перевиконання надходжень від ДПС відбулось завдяки більшим ніж очікувалось надходженням від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору (+2,1 млрд грн) та податку на додану вартість (+5,2 млрд грн).

Як повідомлялося, Верховна Рада розгляне проєкт бюджету на 2021 рік 20 жовтня.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.



