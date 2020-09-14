У проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$



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Гривня знецінюється

Мінфін погодив прогнозований курс гривні з Національним банком України

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар. Такі дані містяться в макроекономічному прогнозі уряду.

Проєкт Держбюджету був представлений в Міністерстві фінансів, повідомляє РБК-Україна.

Він заснований на макроекономічному прогнозі, який був прийнятий урядом у липні цього року.

«Курс долара, на якому розраховується бюджет, у нас становить 29 гривень. Ми погодили цей показник з Національним банком», - сказав міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації бюджету.

Як повідомлялося, 14 вересня вранці на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.