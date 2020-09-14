Утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%



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Утримання президента і його Офісу здорожчає для українських платників податків наступного року на 39% у порівнянні з поточним роком.

Забезпечення діяльності глави держави та Офісу президента коштуватиме бюджету 1 млрд 269,1 тис грн

На утримання Офісу президента у держбюджеті-2021 закладено понад мільярд гривень. Про це йдеться у проєкті закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік», що був затверджений Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 14 вересня.

Згідно з документом, забезпечення діяльності глави держави та Офісу президента обійдеться в 1 млрд 269,1 тис. грн.

Таким чином, утримання президента і його Офісу здорожчає для українських платників податків наступного року на 39% у порівнянні з поточним роком.

Нагадаємо, що в запропонованому проєкті державного бюджету на наступний рік граничний обсяг дефіциту закладений в розмірі 270,35 млрд гривень.

Як повідомлялося, проєкт держбюджету на 2021 рік передбачає надходження 6 млрд грн від приватизації.

До слова, у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.

14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік». До 15 вересня документ має бути переданий на розгляд Верховної Ради.

Міністерство фінансів назвало ключові пріоритети проєкту Держбюджету на 2021 рік.

18 вересня у Верховній Раді планується попередній розгляд проєкту Державного бюджету на 2021 рік.