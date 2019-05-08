Держдеп США погодив продаж Чехії двох типів гелікоптерів



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Американський гвинтокрил UH-60 Black Hawk

Прага хоче отримати 16 американських гелікоптерів

Державний департамент США дав попередню згоду на продаж Чехії двох типів американських гелікоптерів – AH-1Z Viper та UH-60 Black Hawk. Про це пише ресурс UPI Defense.

Вартість майбутньої домовленості може складати до 1 млрд. доларів. Попередньо Прага звернулася до Вашингтону щодо можливості придбати 12 гелікоптерів Black Hawk разом із 28 двигунами, 24 кулеметами, 15 системами раннього попередження про обстріл і 29 комплектами GPS обладнання.

Також Прагу цікавлять 4 ударних гелікоптери Viper, 8 двигунів до них і 8 комплектів GPS обладнання, а також 14 ракет Hellfire та 20-мм кулемети M197. Американські гелікоптери допоможуть Чехії знайти заміну радянським ударним гелікоптерам Ми-24.

Нагадаємо, що у березні поблизу села Славоново на півночі Чехії розбився гелікоптер, двоє людей, які були на борту, загинули. За даними поліції, гелікоптер належав приватній компанії. Катастрофа сталася під час тренувального польоту.

Раніше американська компанія MD Helicopters показала бойовий вертолітMD969 Combat Explorer. Відмінною рисою нового вертольота стала відсутність рульового гвинта. Мова йде про використання так званої системи NOTAR, що передбачає компенсацію реактивного моменту від несучого гвинта за рахунок встановленого у хвості вентилятора і повітряних сопел, розміщених на хвостовій балці.