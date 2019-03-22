У Чехії розбився гелікоптер, є загиблі



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Катастрофа сталася під час тренувального польоту Фото: Ceska Televize

За даними поліції, гелікоптер належав приватній компанії

Поблизу села Славоново на півночі Чехії розбився гелікоптер, двоє людей, які були на борту, загинули.

Про це повідомляє Ceska Televize.

Гелікоптер впав посередині поля на відстані 200 метрів від житлових будинків, розповів староста села Славоново Міхал Суханек.

Після падіння машина загорілася.

За даними поліції, гелікоптер належав приватній компанії. Катастрофа сталася під час тренувального польоту.

«На місці катастрофи знайдені два тіла», - сказав один з рятувальників.

Поліція з’ясовує обставини катастрофи.

Нагадаємо, у результаті катастрофи рятувального гелікоптера на заході Ірану загинуло п'ятеро людей.

Джерело: Європейська правда