Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну
Лідери США та ФРН будуть обговорювати вплив газового проєкту РФ на енергетичну безпеку Європи і України
Президент США Джо Байден обговорить тему російського газопроводу «Північний потік-2» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті G7. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
«Газопровід «Північний потік-2» підніматиметься в ході розмови з німецькою стороною. Я не хотів би говорити публічно про це питання. Вони розуміють нашу стурбованість», – заявив він.
Салліван додав, що, зокрема, буде обговорюватися вплив проєкту на енергетичну безпеку в Європи і України.
«Ми хотіли б обговорити з німецькою стороною, що означатиме реалізація проєкту для енергетичної безпеки в Європі і для України», – резюмував він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів
Як відомо, зустріч президента США Джозефа Байдена з російським президентом Володимиром Путіним має відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.
Напередодні стало відомо, хто супроводжуватиме Байдена на зустрічі з Путіним.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом. Бесіда двох лідерів відбулася перед зустріччю Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, яка призначена на 16 червня.
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