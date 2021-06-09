Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну

Джо Байден та Ангела Меркель зустрінуться на саміті G7

Лідери США та ФРН будуть обговорювати вплив газового проєкту РФ на енергетичну безпеку Європи і України

Президент США Джо Байден обговорить тему російського газопроводу «Північний потік-2» з канцлером Німеччини Ангелою Меркель на саміті G7. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

«Газопровід «Північний потік-2» підніматиметься в ході розмови з німецькою стороною. Я не хотів би говорити публічно про це питання. Вони розуміють нашу стурбованість», – заявив він.

Салліван додав, що, зокрема, буде обговорюватися вплив проєкту на енергетичну безпеку в Європи і України.

«Ми хотіли б обговорити з німецькою стороною, що означатиме реалізація проєкту для енергетичної безпеки в Європі і для України», – резюмував він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден зі своєю дружиною Джилл у середу, 9 червня, відправився в Європу – у свою першу закордонну поїздку на посаді глави держави. У лідера Сполучених Штатів заплановано низку зустрічей та переговорів

Як відомо, зустріч президента США Джозефа Байдена з російським президентом Володимиром Путіним має відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.