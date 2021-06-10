Санкції США проти «Північного потоку-2» можуть бути повернуті – Шмигаль

Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови газопроводу

Україна наполягатиме на зупинці будівництва «Північного потоку-2». Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав цей газопровід зброєю Кремля. Про Денис Шмигаль заявив «РБК-Україна».

За його словами, це «економічна зброя Кремля», яка буде використовуватися проти України, Європи і США.

«По-перше, санкції США все ще можуть бути повернуті. По-друге, ми боремося не одні. Цілий ряд європейських країн виступає проти добудови», – сказав прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що в Берліні розраховують на конкретний прогрес у переговорах з США щодо «Північного потоку-2» і продовжити договір про транзит газу через Україну.

Денис Шмигаль

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.