Парламент Німеччини відхилив резолюцію для протидії «Північному потоку-2»

Постанову проти «Північного потоку-2» було висунуто депутатами фракції «Союз-90/Зелені»

Німецьким депутатам пропонувалося визнати російський проєкт шкідливим для клімату

У Німеччині більшість депутатів Бундестагу 10 червня проголосували проти резолюції про визнання проєкту «Північний потік-2» шкідливим для клімату. Про це повідомила пресслужба парламенту.

Відзначається, що постанову «Перегляд курсу в політиці щодо Росії – послідовно захищати права людини, демократію і європейський світопорядок» було висунуто депутатами фракції «Союз-90/Зелені».

Вони, зокрема, закликають уряд Німеччини «визнати, що новий газопровід, такий як «Північний потік-2», не потрібен для енергопостачання Європи, але, передусім, шкідливий для клімату». Таким чином, зазначено в документі, Берліну слід «відмовитися від проєкту».

«Пропозиція була відхилена в ході прямого голосування більшістю у складі фракцій ХДС/ХСС, Соціал-демократичної партії Німеччини, Альтернативи для Німеччини і Лівої партії», – уточнила пресслужба.

Зазначимо, Росія заявила, що у п’ятницю почне качати газ у «Північний потік-2».

Як писав раніше «Главком», Сполучені Штати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну. Це відбудеться на саміті G7.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проєкту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.