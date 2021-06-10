США пообіцяли зробити все, щоб «Північний потік-2» не став політичною зброєю

Позиція офіційного Вашингтона щодо російського проєкту є чіткою й послідовною, заявили у Держдепі

Сполучені Шати Америки мають намір зробити «все можливе», щоб газопровід «Північний потік-2» не став політичною зброєю Москви.

Про це заявив на брифінгу представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Наша мета полягає в тому, щоб зробити все, як за допомогою санкцій, так і дипломатії, щоб трубопровід («Північний потік-2») не використовувався як політична зброя», – сказав Прайс.

У цьому зв’язку він підкреслив, що позиція офіційного Вашингтона є чіткою й послідовною.

«Це – геополітичний проєкт Росії, який загрожує європейській енергетичній безпеці та підриває безпеку України, а також союзників та партнерів на східному фланзі НАТО», – підкреслив Прайс.

Саме тому, за його словами, офіційний Вашингтон продовжив оцінювати потенційну активність, пов’язану з продовженням будівництва «Північний потік-2, та запровадив у травні санкції проти учасників цього проєкту.

Раніше Білий дім констатував, що перешкодити будівництву газопроводу буде складно, оскільки він практично добудований.

До слова, президент США Джо Байден обговорить з Меркель вплив «Північного потоку-2» на Україну.

Також повідомлялось, що США і Німеччина ведуть переговори про можливі компенсації Україні після запуску «Північного потоку». Вашингтон не хоче дозволити Росії використовувати транзит газу через Україну як зброю.

Водночас президент України Володимир Зеленський вважає, що президент США Джо Байден все ще може зупинити «Північний потік-2».

Тим часом, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв переконаний, що запуск проекту «Північний потік 2» стане великим «програшем» для України. Він також висловив занепокоєння, що керівництво «Нафтогазу» не бере участі у переговорах, що проходять зараз у США.