Держдума Росії проситиме Путіна визнати «ЛНР» та «ДНР»

Проєкт постанови про звернення до президента РФ щодо визнання незалежності окупованих районів України зареєстровано у російському парламенті

Депутати Держдуми РФ від провладної партії «Єдина Росія» внесли до російського парламенту проєкт постанови «До Президента Російської Федерації В.В. Путіна про необхідність визнання «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки». Документ опубліковано на сайті Державної Думи.

Ініціаторами внесення документу на розгляд російським законодавчим органом стали перший заступник голови комітету Думи у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький та заступник голови того ж комітету Артем Туров.

До проєкту постанови додано текст звернення до президента Росії Володимира Путіна про визнання так званих ДНР та ЛНР, написаний групою депутатів на чолі головою Комуністичної партії РФ Геннадієм Зюгановим.

«Депутати Державної Думи вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання «Донецької Народної Республіки» та «Луганської Народної Республіки» Таке визнання створить підстави для забезпечення гарантій безпеки та захисту їхніх народів від зовнішніх загроз та реалізації політики геноциду», – йдеться у документі.

Раніше спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін анонсував, що Рада Держдуми ухвалить рішення щодо проекту звернення до Путіна про визнання «незалежності» так званих «ЛНР» та «ДНР» регіонів 14 лютого.

Також повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.

Нагадаємо, Росія каратиме тих, хто покладатиме вину за Другу світову на Сталіна та СРСР.

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