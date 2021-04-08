Експерт Міноборони РФ визнав, що Росія воює на Донбасі

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Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию «Фонтанка.ру» признал, что в 2014-2015 гг Россия вводила на Донбасс ограниченную группировку вооруженных сил и воевала против ВСУ.

«В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения», – заявил он.

То есть, видим уже признание факта военной агрессии России фактически от официального лица. Уже не стесняются и открыто об этом говорят.