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    Думки вголос

    Експерт Міноборони РФ визнав, що Росія воює на Донбасі

    Експерт Міноборони РФ визнав, що Росія воює на Донбасі

    «У 2014 році ми вводили війська в Україну!»

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    Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию «Фонтанка.ру» признал, что в 2014-2015 гг Россия вводила на Донбасс ограниченную группировку вооруженных сил и воевала против ВСУ.

    «В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения», – заявил он.

    То есть, видим уже признание факта военной агрессии России фактически от официального лица. Уже не стесняются и открыто об этом говорят.

    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія Донбас ДНР ЛНР
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