Росія каратиме тих, хто покладатиме вину за Другу світову на Сталіна та СРСР

За необережні висловлюваня щодо СРСР та нацистської Німеччини росіяни отримуватимуть не тільки штрафи, а і адміністративний арешт

Також законодавче нововведення передбачає адміністративнй арешт

Комітет Держдуми РФ з питань державного будівництва та законодавства схвалив законопроект, згідно з яким ототожнення ролі СРСР до Німеччини під час Другої Світової війни є адміністративним правопорушенням. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Документ пропонує доповнити російський Кодекс про адміністративні правопорушення статтею «Порушення встановленої Федеральним законом заборони публічного ототожнення цілей, рішень та дій керівництва СРСР, командування та військовослужбовців з цілями, рішеннями та діями керівництва нацистської Німеччини, командування та військовослужбовців нацистської Німеччини та країн осі під час Другої світової війни, а також заперечення вирішальної ролі радянських людей у поразці нацистської Німеччини та гуманітарної місії СРСР із визволення країн Європи».

Згідно із нововведенням, за вищевказані дії росіяни отримуватимуть штраф від однієї до двох тисяч рублів або арешт на термін до 15 діб, чиновники за таке ж «правопорушення» сплачуватимуть від однієї до чотирьох тисяч рублів, а юридичні особи – до 50 тисяч рублів. У разі повторного вчинення «правопорушення» для юридичних осіб штраф може коливатися від 50 до 100 тисяч рублів або адміністративного призупинення діяльності на термін до 90 днів.

Раніше одна з авторок законопроекту, депутатка Держдуми Олена Ямпольська заявила, що штрафи для порівняння СРСР та фашистської Німеччини у Другій Світовій війні можуть отримувати учасники телевізійних та радіоетерів, а слідкуватиме за виконанням закону Роскомнадзор та прокуратура.

Раніше повідомлялося, що Держдума розгляне питання визнання «ЛНР» та «ДНР» у лютому.

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