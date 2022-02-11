Дума готується розглянути визнання «Л/ДНР»: названо дату

Рада Державної Думи РФ у понеділок збереться щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР»

Рада Держдуми вирішить, чи розглядати проєкт звернення до Путіна, чи направити документ до МЗС для відкликання

Рада Державної Думи РФ у понеділок, 14 лютого, розгляне проєкт звернення КПРФ щодо визнання терористичних «ДНР» та «ЛНР». Таку дату розгляду назвав речник нижньої палати парламенту Росії В'ячеслав Володін у Telegram.

Він уточнив, що Рада Держдуми вирішить, чи розглядати проєкт звернення до президента Росії Володимира Путіна, чи направити документ до МЗС для отримання відкликання.

Спікер Держдуми розповів, що «Єдина Росія» висловилася за постачання до «Л/ДНР» військової продукції та надання «соціальної допомоги» мешканцям. Проєкт постанови підтримали КПРФ та «Справедлива Росія – За правду».

Володін додав, що питання необхідності визнання «ДНР» і «ЛНР» начебто «дуже відповідальне», оскільки йдеться про захист жителів Донбасу.

Проєкт звернення до президента Путіна із проханням про визнання «ЛНР» та «ДНР» депутати від КПРФ внесли до Держдуми 19 січня. У Кремлі заявили, що не вважають за доречне коментувати цю ініціативу до її повноцінного розгляду в Держдумі.

21 січня спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що Держдума РФ найближчим часом обговорить можливість визнання так званих «ДНР» та «ЛНР».

Також раніше повідомлялося, що чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас.

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