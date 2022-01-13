Чиновник «ДНР» втік із Києва на окупований Донбас

Володимир Пряхін (на задньому плані) під час оголошення підозри

Пряхін не з'явився на суд у Києві

Представник окупаційної влади Донеччини, так званий колишній заступник міністра інформації «ДНР» Володимир Пряхін втік на окуповану Донеччину і не з'явився у суд у Києві. Служба безпеки затримала Володимира Пряхіна в лютому 2021 року. Посаду «заступника міністра інформації ДНР» Пряхін обіймав з 2014 по 2016 рік. Після цього він переїхав у Київ, де, за даними слідства, працював політтехнологом та піарником проросійських громадсько-політичних структур.

Як повідомляє Медійна ініціатива за права людини, про втечу Пряхіна стало відомо вчора, 12 січня, під час засідання Шевченківського суду.

До суду з’явилася захисниця Пряхіна Світлана Новицька. Відсутність свого підзахисного вона пояснила тим, що він зараз перебуває на окупованій території, бо в нього «хвора матір».

«Він поїхав, тому що там померла тітка, померла його перша дружина, а діти поїхали на заробітки до іншої країни. Подзвонили сусіди, сказали, що його мати хвора. Він поїхав її забрати, але вона відмовилася їхати», – зазначила в суді захисниця Пряхіна.

Жодних підтверджень цьому вона не надала.

На питання головуючого судді Володимира Бугіля, чи збирається обвинувачений приїжджати до суду, адвокатка відповіла ствердно. Вона також пообіцяла повідомити обвинуваченого про наступну дату засідання – 18 березня.

Прокурор зазначив, що це перша неявка обвинуваченого до суду (по факту судовий розгляд лише починається), а тому попросив відкласти розгляд до 18 березня. При цьому прокурор наголосив, що в Пряхіна не було запобіжного заходу.

«Але як так сталося, що після затримання Пряхін залишився без запобіжного заходу, невідомо. Жодної ухвали про обрання чи відмову в обранні запобіжного заходу Пряхіну в реєстрі знайти не вдалося», – зазначають правозахисники.

Пряхін відомий тим, що публічно закликав населення регіону до підтримки російських бойовиків та їхньої організації «ДНР».

«Також «посадовець» активно пропагував політико-територіальну інтеграцію тимчасово окупованих територій Донбасу з Російською Федерацією та агітував голосувати за фейкову ініціативу на псевдовиборах», – йшлося у повідомленні СБУ.

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