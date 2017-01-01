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    Держсекретар США розповів, від чого залежить майбутнє України

    Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ, вважає Тіллерсон
    Санкції проти Росії будуть збережені до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Але майбутнє України також залежить і від перемог у «внутрішній війні». Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у своєму зверненні щодо відносин з Європою.  Голова американського зовнішньополітичного відомства нагадав, що
    • Сьогодні, 00:37
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    Держсекретар США Рекс Тіллерсон
    Держсекретар США Рекс Тіллерсон

    Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ, вважає Тіллерсон

    Санкції проти Росії будуть збережені до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Але майбутнє України також залежить і від перемог у «внутрішній війні».

    Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у своєму зверненні щодо відносин з Європою.

     Голова американського зовнішньополітичного відомства нагадав, що 2014 року США ввели санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України. За його словами, Росія і зараз проводить агресивну політику проти сусідніх країн, втручаючись в їхній виборчий процес і просуваючи недемократичні ідеали.

    «Ми не будемо приймати таке очевидне порушення міжнародного права. Ми сподіваємося, що Росія поновить територіальну цілісність України і виконає Мінські угоди, і це нам дозволить поновити нормальні відносини. Але хочу чітко сказати, що санкції залишаться, поки Росія не змінить свої дії», - сказав Тіллерсон.

    Держсекретар США також зазначив, що врегулювання конфлікту в Україні має враховувати відновлення територіальної цілісності країни.

    «В Україні кожного дня вмирають люди на війні. Ця війна мусить закінчитися, і ми закликаємо росіян виконати свої зобов’язання в рамках Мінських угод. Будь-яке врегулювання війни в Україні, яке не буде враховувати повний суверенітет і територіальну цілісність України, є неприйнятним», - сказав він.

    Разом із тим, перемога України залежить і від перемоги у «внутрішній війні», каже Тіллерсон.

    «Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ. Ми закликаємо Україну створити інституції, які заслуговують на довіру, подолати корупцію, посилити судову систему і забезпечити економічний добробут своїх громадян»,  - сказав Тіллерсон.

    Напередодні спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявляв, що президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію.

    Джерело: ТСН

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