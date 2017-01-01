Держсекретар США розповів, від чого залежить майбутнє України

Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ, вважає Тіллерсон

Санкції проти Росії будуть збережені до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Але майбутнє України також залежить і від перемог у «внутрішній війні». Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у своєму зверненні щодо відносин з Європою. Голова американського зовнішньополітичного відомства нагадав, що



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Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ, вважає Тіллерсон

Санкції проти Росії будуть збережені до відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Але майбутнє України також залежить і від перемог у «внутрішній війні».

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон у своєму зверненні щодо відносин з Європою.

Голова американського зовнішньополітичного відомства нагадав, що 2014 року США ввели санкції проти Росії у відповідь на її агресію проти України. За його словами, Росія і зараз проводить агресивну політику проти сусідніх країн, втручаючись в їхній виборчий процес і просуваючи недемократичні ідеали.

«Ми не будемо приймати таке очевидне порушення міжнародного права. Ми сподіваємося, що Росія поновить територіальну цілісність України і виконає Мінські угоди, і це нам дозволить поновити нормальні відносини. Але хочу чітко сказати, що санкції залишаться, поки Росія не змінить свої дії», - сказав Тіллерсон.

Держсекретар США також зазначив, що врегулювання конфлікту в Україні має враховувати відновлення територіальної цілісності країни.

«В Україні кожного дня вмирають люди на війні. Ця війна мусить закінчитися, і ми закликаємо росіян виконати свої зобов’язання в рамках Мінських угод. Будь-яке врегулювання війни в Україні, яке не буде враховувати повний суверенітет і територіальну цілісність України, є неприйнятним», - сказав він.

Разом із тим, перемога України залежить і від перемоги у «внутрішній війні», каже Тіллерсон.

«Майбутнє України також залежить від перемог у внутрішній війні, в активному проведенні реформ. Ми закликаємо Україну створити інституції, які заслуговують на довіру, подолати корупцію, посилити судову систему і забезпечити економічний добробут своїх громадян», - сказав Тіллерсон.

Напередодні спецпредставник Держдепу Курт Волкер заявляв, що президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні і хоче, щоб Україна повернула собі свою територію.

Джерело: ТСН