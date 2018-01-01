Десятки співробітниць ООН розповіли про сексуальні домагання в організації
- Сьогодні, 03:26
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Жінки розповіли, що керівництво ООН «закриває очі на те, що відбувається»
Про це передає The Guardian з посиланням на власне розслідування.
Жінки розповіли, що керівництво організації «закриває очі на те, що відбувається», а також додали, що через публічних розповідей про це вони можуть позбутися роботи.
«Якщо ви повідомите про це - ваша кар'єра закінчена», - розповіла одна з постраждалих.
Нагадаємо: нещодавно британська газета The Sunday Times, інтернет-портал Politico та інші ЗМІ оприлюднили заяви про жінок різних сексуальних домагання та спробах помацати їх тіло з боку чоловіків-європарламентарів.
Жінки стверджують, що до домагань причетні також і німецькі депутати, а одного з них навіть називають «провідним». По імені називається тільки один 71-річний французький депутат від «зелених», який нібито написав непристойне текстове повідомлення співробітниці іншого депутата.