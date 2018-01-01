Десятки співробітниць ООН розповіли про сексуальні домагання в організації

Жінки розповіли, що керівництво ООН «закриває очі на те, що відбувається»

Десятки співробітниць ООН розповіли про численні випадки сексуальних домагань в організації.

Про це передає The Guardian з посиланням на власне розслідування.

Жінки розповіли, що керівництво організації «закриває очі на те, що відбувається», а також додали, що через публічних розповідей про це вони можуть позбутися роботи.

«Якщо ви повідомите про це - ваша кар'єра закінчена», - розповіла одна з постраждалих.

В ООН прокоментували публікацію, заявивши, що знають про проблему, а також розповіли, що генсек Антоніу Гутерріш « приділяє пріоритетну увагу боротьбі з сексуальними домаганнями і підтримує політику нульової терпимості приділяє пріоритетну увагу боротьбі з сексуальними домаганнями і підтримує політику нульової терпимості » .

Нагадаємо: нещодавно британська газета The Sunday Times, інтернет-портал Politico та інші ЗМІ оприлюднили заяви про жінок різних сексуальних домагання та спробах помацати їх тіло з боку чоловіків-європарламентарів.

Жінки стверджують, що до домагань причетні також і німецькі депутати, а одного з них навіть називають «провідним». По імені називається тільки один 71-річний французький депутат від «зелених», який нібито написав непристойне текстове повідомлення співробітниці іншого депутата.

Імена інших політиків, яким закидають сексуальні домагання, The Sunday Times не опублікувала, як зазначається, за побажання самих жінок. Вони, мовляв, побоюються за свою кар'єру та можливі юридичні наслідки.