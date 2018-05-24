Детективи НАБУ і СБУ проводять обшуки в Дніпрі

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Обшуки проводять за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), представники Служби безпеки та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в місті Дніпро за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду.

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

«24 травня детективи НАБУ спільно з СБУ і САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання і отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди», — повідомили у відомстві.

Деталі в НАБУ пообіцяли надати згодом.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо: 24 травня Детективи #НАБУ спільно з #СБУ та #САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання та отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди. Деталі - згодом. — NAB Ukraine (@nab_ukr) 24 травня 2018 р.

У 2016 році співробітники НАБУ затримали суддю Жовтневого райсуду Дніпра під час отримання ним хабара в розмірі 10 тисяч доларів. За інформацією Бюро, суддя намагався вплинути на слідчих одного з відділень поліції, щоб ті закрили кримінальну справу. Згодом у затриманого в Дніпрі судді вилучили більше 3 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводять обшуки у Одеській області, зокрема у торговельному порті «Южний», де вилучила документи стосовно тендерів підприємства у 2017-2018 роках