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    Детективи НАБУ і СБУ проводять обшуки в Дніпрі

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    Детективи НАБУ і СБУ проводять обшуки в Дніпрі

    Обшуки проводять за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду

    Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), представники Служби безпеки та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в місті Дніпро за фактом вимагання і отримання хабара суддею місцевого суду. 

    Про це повідомила прес-служба НАБУ.

    «24 травня детективи НАБУ спільно з СБУ і САП проводять у Дніпрі слідчі дії в рамках розслідування провадження за фактом вимагання і отримання суддею місцевого суду неправомірної вигоди», — повідомили у відомстві.

    Деталі в НАБУ пообіцяли надати згодом. 

    У 2016 році співробітники НАБУ затримали суддю Жовтневого райсуду Дніпра під час отримання ним хабара в розмірі 10 тисяч доларів. За інформацією Бюро, суддя намагався вплинути на слідчих одного з відділень поліції, щоб ті закрили кримінальну справу. Згодом у затриманого в Дніпрі судді вилучили більше 3 млн гривень. 

    Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ проводять обшуки у Одеській області, зокрема у торговельному порті «Южний», де вилучила документи стосовно тендерів підприємства у 2017-2018 роках

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