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    НАБУ обшукує порт «Южний»: вилучили документи про тендери

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    Порт&nbsp;&laquo;Южний&raquo; працює в штатному режимі - НАБУ обшукує порт «Южний»: вилучили документи про тендери
    Порт «Южний» працює в штатному режимі

    Морський торговельний порт «Южний» наразі працює в штатному режимі

    Детективи НАБУ проводять обшуки у Одеській області, зокрема у торговельному порті «Южний», де вилучила документи стосовно тендерів підприємства у 2017-2018 роках

    Про це повідомило НАБУ у Twitter.

    «У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ наразі проводять слідчі дії (обшуки) в Одеській області, у тому числі у ДП «МТП «Южний», - йдеться у повідомленні.

    Тим часом прес-служба ДП «МТП «Южний» повідомляє, що слідчі провели вилучення документів, що стосуються тендерів підприємства за участю низки компаній в період з 2017-2018 рр.

    «ДП оперативно надало усю необхідну інформацію представникам НАБУ та продовжує співпрацю із детективами», - додає «Южний».

     

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