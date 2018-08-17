#ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні



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Юлію Тимошенко не бачили на телебаченні кілька тижнів

Хештег #ДеЮля поширюється у соцмережах: користувачі цікавляться, куди поділась Тимошенко

У соцмережах поширюється інформація про те, що лідер ВО «Батьківщини» Юлія Тимошенко вже декілька тижнів не брала участі в ефірах на українських каналах. Розшукують лідерку «Батьківщини» на сторінках регіональних спільнот у Facebook.

«Допоможіть знайти Юлю!», «Увага, пропала людина!», «Допоможіть партійцям «Батьківщини» знайти Юлю Тимошенко» - під такими гаслами шириться просторами соцмереж заклик до пошуків Тимошенко, яку, як пишуть користувачі соцмереж, ніхто не бачив вже три тижні.

Створили навіть опитування на тему, куди вона могла подітися із чотирма можливими варіантами:

«Вже майже місяць ніхто не бачив Тимошенко. Хто знає #ДеЮля», - пишуть у соцмережі Facebook, додаючи відповідний хештег.

Хештег #ДеЮля «прокотився» спільнотами Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Луцька та Одеси.