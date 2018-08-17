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    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні

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    Юлію Тимошенко не бачили на телебаченні кілька тижнів&nbsp; - #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    Юлію Тимошенко не бачили на телебаченні кілька тижнів 

    Хештег #ДеЮля поширюється у соцмережах: користувачі цікавляться, куди поділась Тимошенко

    У соцмережах поширюється  інформація про те, що лідер ВО «Батьківщини» Юлія Тимошенко вже декілька тижнів не брала участі в ефірах на українських каналах. Розшукують лідерку «Батьківщини» на сторінках регіональних спільнот у Facebook.

    «Допоможіть знайти Юлю!», «Увага, пропала людина!», «Допоможіть партійцям «Батьківщини» знайти Юлю Тимошенко» - під такими гаслами шириться просторами соцмереж заклик до пошуків Тимошенко, яку, як пишуть користувачі соцмереж, ніхто не бачив вже три тижні.

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    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні
    #ДеЮля? Українці обговорюють версії зникнення Тимошенко, яка не з’являється на телеефірах останні тижні

    Створили навіть опитування на тему, куди вона могла подітися із чотирма можливими варіантами:

    propalayulya_01

    «Вже майже місяць ніхто не бачив Тимошенко. Хто знає #ДеЮля», - пишуть у соцмережі Facebook, додаючи відповідний хештег.

    Хештег #ДеЮля «прокотився» спільнотами Кривого Рогу, Дніпра, Запоріжжя, Луцька та Одеси.

     

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