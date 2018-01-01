Діаспора у Канаді пропонує гранти українським громадським організаціям

Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму

Українські громадські організації, які допомагають у реабілітації ветеранів АТО, можуть отримати грант від канадської діаспори. Про це заявили у Конгресі українців Канади. Наразі у Фонді захисників України знаходиться близько 100 тис дол., які вдалося зібрати під час благодійної вечері, організованої на честь української команди «Ігор



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Українська діаспора у Канаді створила Фонд захисників України

Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму

Українські громадські організації, які допомагають у реабілітації ветеранів АТО, можуть отримати грант від канадської діаспори.

Про це заявили у Конгресі українців Канади.

Наразі у Фонді захисників України знаходиться близько 100 тис дол., які вдалося зібрати під час благодійної вечері, організованої на честь української команди «Ігор нескорених» під час візиту Петра Порошенка до Торонто у вересні.

Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму, додати необхідні документи та надіслати їх на адресу defendersofukraine@cufoundation.ca до 15 лютого. Максимальна сума гранту становить 50 тис канадських доларів.

Розподілом коштів спільно займаються Конгрес українців Канади та Канадсько-українська фундація.

«Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, ми зобов’язані підтримувати українських захисників. Конгрес пишається своєю допомогою цим хоробрим чоловікам та жінкам, які надихають нас усіх», - сказав президент Конгресу українців Канади Павло Грод.