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    Діаспора у Канаді пропонує гранти українським громадським організаціям

    Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму
    Українські громадські організації, які допомагають у реабілітації ветеранів АТО, можуть отримати грант від канадської діаспори. Про це заявили у Конгресі українців Канади. Наразі у Фонді захисників України знаходиться близько 100 тис дол., які вдалося зібрати під час благодійної вечері, організованої на честь української команди «Ігор
    • Сьогодні, 02:59
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    <span>Українська діаспора у Канаді створила Фонд захисників України</span>
    Українська діаспора у Канаді створила Фонд захисників України

    Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму

    Українські громадські організації, які допомагають у реабілітації ветеранів АТО, можуть отримати грант від канадської діаспори.

    Про це заявили у Конгресі українців Канади.

    Наразі у Фонді захисників України знаходиться близько 100 тис дол., які вдалося зібрати під час благодійної вечері, організованої на честь української команди «Ігор нескорених» під час візиту Петра Порошенка до Торонто у вересні.

    Українським організаціям, охочим отримати грантові кошти, необхідно заповнити спеціальну форму, додати необхідні документи та надіслати їх на адресу defendersofukraine@cufoundation.ca до 15 лютого. Максимальна сума гранту становить 50 тис канадських доларів.

    Розподілом коштів спільно займаються Конгрес українців Канади та Канадсько-українська фундація.

    «Оскільки Росія продовжує вести війну проти України, ми зобов’язані підтримувати українських захисників. Конгрес пишається своєю допомогою цим хоробрим чоловікам та жінкам, які надихають нас усіх», - сказав президент Конгресу українців Канади Павло Грод.

    Росія АТО Торонто Канада документи діаспора
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