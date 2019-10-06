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    Події в Україні

    Окупанти стверджують, що Крим цього року відвідало 6,5 млн туристів

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    Окупанти стверджують, що Крим цього року відвідало 6,5 млн туристів

    Цьогоріч на окупований Росією півострів начебто приїжджали туристи з 159 країн світу

    У так званому парламенті окупованого Росією Криму нарахували туристів з 159 країн світу, які відвідали півострів цього року.

    Про це повідомляє «Крим.Реалії».

    «На сьогодні «республіку» відвідало 6,5 мільйона туристів зі 159 країн світу», – цитує «місцевого чиновника» пресслужба «парламенту» окупованого Криму.

    Нагадаємо, впродовж дев’яти місяців 2019 року адміністративний кордон з тимчасово окупованим Кримом перетнуло 2 млн осіб. Прикордонники зазначили, що на 1% громадян більше перетинали адмінкордон саме в напрямку материкової частини України.

    У порівнянні з 2015 роком кількість громадян, які перетинають адмінкордон в обох напрямках, знизилася на 16%, приблизно на 400 тис. осіб.

    Нагадаємо, в окупованому Криму блокують «Главком» та ще 17 українських сайтів.

    В ЄС наголосили, що Місія ОБСЄ має отримати доступ до Криму та українсько-російського кордону.

    Крим окупанти відпочинок туризм
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