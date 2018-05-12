Дипломат розказав про стан українця, побитого в Польщі

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Інформація про побиття бітами українця не підтвердилася

Життю 52-річного українця, якого 3 травня побили у населеному пункті Глоскув під Варшавою, не загрожує небезпека. Не підтвердилась також інформація, поширена раніше у польських та українських ЗМІ, що чоловіка побили бітами кілька поляків, розповіла в коментарі «Укрінформу» керівник консульського відділу посольства України у Варшаві Світлана Криса.

«Зараз життю пана Миколи ніщо не загрожує: напередодні проведено операцію, він прийшов до свідомості, перебуває далі на лікуванні. Лікарі ще не дають згоду на його заслуховування в якості свідка. Однак, як тільки це стане можливим, поліція і прокуратура зможуть взяти у нього свідчення»,- повідомила консул, яка в суботу вранці відвідала потерпілого, котрий перебуває на лікуванні у варшавському шпиталі МВС Польщі.

За її словами, вона спілкувалася з чоловіком, який щоправда після операції не говорить, але є притомним і реагує кивками голови на запитання. Лікарі відділу нейрохірургії шпиталю підтверджують, що операцію проведено успішно.

Як повідомила український дипломат, напередодні посольство України отримало офіційну відповідь від районної прокуратури міста Пясечно, в якій зазначається, що за фактом побиття однією невідомою особою українця 3 травня у містечку Глоскув, відкрито кримінальну справу. Особу, яка побила чоловіка, і її громадянство поки не встановлено. Прокуратура опитала двох інших українців, які були поряд з постраждалим у той день на вулиці, однак, їхні свідчення відрізняються, що не дає змоги встановити особу, яка напала на чоловіка.

«Очікується, поки громадянин України буде в такому стані, щоб його можна було опитати»,- зауважила дипломат.

Вона поінформувала, що консульський відділ посольства України надає сприяння родині потерпілого — старшому сину пана Миколи і його рідній сестрі — у позачерговому отриманні польської візи у консульстві Польщі в Луцьку. Очікується, що вже у вівторок вони зможуть прибути до Варшави, аби провідати близького родича.

Про побиття українця повідомлено також головне управління Національної поліції у Тернопільській області, де проживає постраждалий громадянин України, та місцеве управління Державної міграційної служби.

Раніше польські ЗМІ інформували, що шестеро чи семеро поляків перегородили у Глоскові двома автомобілями дорогу трьом українцям віком від 45 до 52 років, і жорстоко побили одного з них, двоє інших втекли. На момент побиття постраждалий був у нетверезому стані. Згодом також з'явилася інформація, що в результаті побиття чоловік нібито не приходить до тями і може померти.

Троє чоловіків працюють у Глоскові в Асоціації водних товариств і займаються очищенням меліораційних ровів. Постраждалий приїхав на роботу до Польщі на початку березня.