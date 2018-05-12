Українець, якому проломили череп під Варшавою, може померти — ЗМІ

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Польська поліція

Миколу побили спортивними битами молодики, які наздогнали компанію українців на машині

Українець, якого побили в містечку Ґлоскув поблизу Варшави, може не вижити. Про це повідомляє видання Prostir.pl

Там нагадали, що 52-річного Миколая з Тернопільщини побили 3 травня спортивними битами молодики, які наздогнали компанію з трьох українців на машині. Миколай отримав ушкодженнями голови та був госпіталізований до центральної клінічної лікарні на Волоській у Варшаві, інші двоє - Андрій та Руслан – ушкоджень не отримали.

«За останніми даними, чоловік на волосині від смерті», - йдеться у повідомленні.

У п’ятницю його стан різко погіршився, медики повідомляють, що утворився тромб внаслідок крововилову в мозок. Стан пацієнта критичний — він не приходить до тями.

Андрій та Руслан у шоці, чоловіки розповідають, що після побиття його відразу привезли до лікарні і зробили томографію, яка показувала, що загрози життю немає. Українці згадують, що після побиття Миколай, ще був при тямі і навіть дійшов з ними до дому.

Представниця Об’єднання водних спілок, де працює постраждалий українець в шоковому стані, намагалася з’ясувати у шпиталі, що з Миколаєм. Каже, не очікувала на такі результати і не знає, як тепер повідомити родині, яка в Україні чекає на батька й чоловіка.

Представниця особисто наполягає на розслідуванні справи і вважає, що українець не заслуговував на таке побиття. Жінка розповідає, що в день нападу Миколай був вихідний і разом з друзями пішов відпочивати, судячи з усього бійка відбулася на побутовому ґрунті.

Побратими українця Андрій та Руслан запевняють, той хто замовив побиття Миколая знає, де вони живуть і раніше часто пропонував роботу Миколаю та завжди вітався з чоловіками при зустрічі. Причину побиття називають безглузду — через стілець. Буцімто сталася сварка між поляком та українцем, які були обидва напідпитку біля кафе, обидва обмінялися люб’язностями і розійшлися, а згодом компанію українців наздогнала машина з молодиками.

Микола відставав від Руслана та Андрія, тому він став легкою мішенню, натомість хлопцям вдалося втекти.

Українці вже дали усі свідчення поліції та показали будинок, де часто бачили поляка, з яким посварився Миколай. Кажуть, що зараз він зник з містечка після побиття їх друга. Зараз сім’я постраждалого Миколая намагається приїхати до Польщі, але для цього потребують додаткових документів, терміновий закордонний паспорт або візи.

Працювати у Польщі українець почав у березні цього року. У фірмі, де чоловік працює, говорять, що Миколай на посаді меліоратора (косив траву, обрізав кущі та дерева). Претензій до його роботи не було. Наразі, поліція з міста П’ясечно розшукує винуватців побиття та відкрила кримінальне провадження, також за розвитком справи слідкує місцева прокуратура. Усіх хто знає, де знаходяться винуватці побиття, просять повідомляти до поліції в П’ясечне.