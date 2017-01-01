Дипломати відреагували на польські заяви про «багато біженців» з України

За останні два роки лише 88 українців отримали статус біженця

Протягом 2016 року та десяти місяців 2017 року Польща надала статус біженця лише 88 українцям. Про це інформує посольство України в Польщі з посиланням на дані Управління з питань іноземців Польщі. «Упродовж 10 місяців 2017 року компетентними органами Польщі було надано статус біженця 56 громадянам України (у 2016 році – 32) та



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За останні два роки лише 88 українців отримали статус біженця

Протягом 2016 року та десяти місяців 2017 року Польща надала статус біженця лише 88 українцям. Про це інформує посольство України в Польщі з посиланням на дані Управління з питань іноземців Польщі.

«Упродовж 10 місяців 2017 року компетентними органами Польщі було надано статус біженця 56 громадянам України (у 2016 році – 32) та прийнято 175 рішень про надання українцям статусу особи, яка потребує додаткового захисту (у 2016 році було 64 таких рішення)», - сказано у повідомленні на Facebook.

Загалом протягом січня-жовтня 2017 року до Управління звернулося 625 громадян України з проханням надати їм міжнародний захист. У 2016 році таких звернень було 1306, що вказує на зменшення цієї категорії осіб майже вдвічі, відзначають українські дипломати.

При цьому, станом на 1 липня 2017 року дійсні дозволи на проживання в Польщі мало більше ніж 128 тис. громадян України (з них 79 осіб мали статус біженця).

Протягом першого півріччя 2017 року громадянам України було видано 91436 дозволів на працю різних типів. Для порівняння, протягом 2016 року українці отримали 103208 дозволів на працю, а протягом першого півріччя 2016 – 41062 дозволи, що свідчить про зростання вказаного показника у поточному році майже вдвічі, йдеться у повідомленні.

Водночас дипломатичними/консульськими установами Республіки Польща за 9 місяців 2017 року оформлено 988 231 візу (національні та шенгенські). У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року кількість виданих віз залишилася практично незмінною, проте кількість виданих національних віз типу Д (працевлаштування, навчання, возз’єднання з родиною) у 2017 році збільшилася в 1,5 рази.

Нагадаємо, у п’ятницю речниця польського уряду Йоанна Копцінська заявила, що Польща прийняла «дуже багато біженців з України, де триває війна». За її словами, такими діями Польща знімає напругу на східному кордоні ЄС, а Брюссель цього не цінує.

Джерело: Укрінформ