Директор МВФ закликає владу України захистити незалежність НАБУ й САП

В МВФ підкреслили, що боротьба з корупцією є ключовою потребою для українського суспільства

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила занепокоєння з боку Фонду щодо ситуації, яка склалася в Україні навколо НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Відповідну заяву МВФ поширив у середу. «Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістін Лагард

В МВФ підкреслили, що боротьба з корупцією є ключовою потребою для українського суспільства

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард висловила занепокоєння з боку Фонду щодо ситуації, яка склалася в Україні навколо НАБУ і Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП).

Відповідну заяву МВФ поширив у середу.

«Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій, що борються з корупцією на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціальну антикорупційну прокуратуру»,- заявила глава МВФ.

Вона підкреслив, що боротьба з корупцією є ключовою потребою для українського суспільства та «має вирішальне значення для досягнення міцного й стабільного зростання».

Крім того, вона нагадала, що це є частиною зобов'язань уряду за програмою МВФ.

«Ми закликаємо українську владу та парламент захистити незалежність НАБУ та САП. Ми також наполегливо закликаємо владу швидко просуватися з прийняттям законодавства, щоб оперативно впровадити незалежний антикорупційний суд відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії Ради Європи, що є необхідним для надійного вирішення справ з корупції на високому рівні», - наголосила глава МВФ.

Нагадаємо, Євросоюз звинуватив Генпрокуратуру у перешкоджанні НАБУ.

Як повідомлялося, Генеральна прокуратура України викликала агентів Національного антикорупційного бюро на допит.

Нагадаємо, в неділю генпрокурор Юрій Луценко заявив, що «весь апарат агентів НАБУ є поза законом», а під час роботи вони використовують незаконні методи провокації та контрабандну техніку.

Також генпрокурор звинуватив директора НАБУ Артема Ситника в незаконній діяльності ФБР на території України.

Раніше повідомлялося, що співробітники Генеральної прокуратури України, які провели обшук в агента НАБУ Катерини у «справі Пімахової», знайшли у жінки три будинки в Конча-Заспі, два автомобілі Porsche, один Lexus та один Maserati.

Після цього керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник спростував інформацію про начебто наявність дорогої нерухомості та автомобілів в «агента Катерини».