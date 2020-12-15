Директор НАБУ прокоментував справу щодо «хабара» Гройсману

Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти, - заявив Артем Ситник

Ситник заявив, що наразі НАБУ перевіряє інформацію про «хабар» експрем'єру

НАБУ перевіряє інформацію про можливий хабар колишньому прем'єру Володимиру Гройсману і поки триває розслідування у справі «Укрбуду» і Нацгвардії ─ не може нічого коментувати. Про це директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив в інтерв’ю «zn.ua».

За словами Ситника, НАБУ і раніше «нічого не говорило з цього приводу».

«Інформаційна політика НАБУ полягає в тому, що ми робимо заяви, спираючись тільки на вже встановлені факти. Стовідсотково встановлений факт — справа про квартири Нацгвардії. У частині інших епізодів — триває розслідування», ─ зазначив директор НАБУ.

Ситник поінформував, що у рамках розслідування проводилися обшуки, зокрема, й у справі приміщення Гройсмана.

Директор НАБУ додав, що експертизу з оцінки приміщення у справі Гройсмана ще не завершили, тому він не може «ні в позитивному, ні в негативному ключі коментувати цю справу».

Ситник заявив, що як тільки будуть стовідсоткові докази тієї або іншої версії, у НАБУ все прокоментують.

Водночас він додав, що для НАБУ не дуже добре, що інформація про обшуки і ймовірний хабар Гройсману просочилася у ЗМІ.

Зазначимо, що ЗМІ поширили інформацію про те, що експрем'єр-міністр Володимир Гройсман міг отримати хабар у 75 млн грн від підозрюваного у заволодінні майном Нацгвардії ексдепутата Максима Микитася. Про це йдеться у постанові ВАКС.

«18.12.2017 у завуальованій формі, під виглядом укладення договору про купівлю предмета злочину, Гройсману В.Б. було надано, а останнім, за пособництва Коваленка В.Л. на ім'я Гижка Ю.П., отримана для себе неправомірна вигода в особливо великому розмірі майнових прав на нежитлові приміщення ... у житловому комплексі «Аристократ», ... на суму 75 450 132,62 гривні, що становить різницю між фактично сплаченою Гройсманом В.Б. сумою грошових коштів та дійсної ринкової вартості майнових прав на предмет неправомірної вигоди», – йдеться у постанові.

Максим Микитась – один з найвідоміших в Україні девелоперів – ексспіввласник компанії «Укрбуд девелопмент» і колишній депутат Верховної Ради 8 скликання. Обраний влітку 2016 року на проміжних виборах за округом №206 (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець. Член депутатської групи «Воля народу» з 2017 року, до того був позафракційним. Член Комітету Верховної Ради з питань бюджету. У 2010-2016 роках – президент державної будівельної корпорації «Укрбуд». З 2014 до 2015 року був депутатом Київської міської ради, був обраний за списком партії «УДАР» як безпартійний. Був заступником голови комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. У 2019 році балотувався до Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) як безпартійний самовисуванець.

Напередодні головний редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов повідомив, що НАБУ провело обшуки в структурах Гройсмана після свідчень відомого забудовника Максима Микитася. У ЗМІ також оприлюднили ухвалу Вищого Антикорупційного суду, в якій йдеться про те, що експрем’єр-міністр Володимир Гройсман отримав хабар на суму понад 75 мільйонів гривень.