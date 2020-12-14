У Миколаєві слідчі ДБР затримали «на гарячому» посадовця одеської поліції

Поліцейського затримали під час одержання неправомірної вигоди

Поліцейський вимагав хабар за приховування доказів

Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України у Миколаєві затримали одного з керівників Подільського відділу поліції в Одеській області після отримання ним хабаря в розмірі трьох тисяч доларів, повідомляє пресслужба ДБР.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський вимагав від цивільної особи неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за приховування доказів винності особи у межах кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном Одеської залізниці», – йдеться у повідомленні.

Поліцейський був затриманий «на гарячому» у суботу, 12 грудня.

Затриманому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Зараз у суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також відсторонення затриманого поліцейського із займаної посади.

У разі визнання затриманого винним, йому загрожує тюремний термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у Харкові оперуповноважений СБУ створив банду та вимагав у людей гроші.