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    Події в Україні

    У Миколаєві слідчі ДБР затримали «на гарячому» посадовця одеської поліції

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    Поліцейського затримали під час одержання неправомірної вигоди - У Миколаєві слідчі ДБР затримали «на гарячому» посадовця одеської поліції
    Поліцейського затримали під час одержання неправомірної вигоди
    Фото: dbr.gov.ua

    Поліцейський вимагав хабар за приховування доказів

    Слідчі Державного бюро розслідування (ДБР) України у Миколаєві затримали одного з керівників Подільського відділу поліції в Одеській області після отримання ним хабаря в розмірі трьох тисяч доларів, повідомляє пресслужба ДБР.

    «Досудовим розслідуванням встановлено, що поліцейський вимагав від цивільної особи неправомірну вигоду у сумі 3000 доларів США за приховування доказів винності особи у межах кримінальних проваджень за фактом заволодіння майном Одеської залізниці», – йдеться у повідомленні.

    Поліцейський був затриманий «на гарячому» у суботу, 12 грудня.

    Затриманому повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

    Зараз у суд направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, а також відсторонення затриманого поліцейського із займаної посади.

    У разі визнання затриманого винним, йому загрожує тюремний термін від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

    Нагадаємо, що у Харкові оперуповноважений СБУ створив банду та вимагав у людей гроші.

    Теги: СБУ суд хабар гроші розслідування Державне бюро розслідувань самоврядування
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