Директор служби розвідки Росії їздив на переговори в США

Наришкін провів переговори із директором Національної розвідки США Деном Коутсом

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США, минулого тижня відвідав Сполучені Штати Америки для консультацій зі своїми американськими колегами. Про це повідомляє агенція Reuters. Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, Наришкін провів переговори із директором



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Наришкін провів переговори із директором Національної розвідки США Деном Коутсом

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який перебуває під санкціями США, минулого тижня відвідав Сполучені Штати Америки для консультацій зі своїми американськими колегами.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, Наришкін провів переговори із директором Національної розвідки США Деном Коутсом. Про тему розмови не повідомляють.

ТАСС цитує слова посла Росії в Вашингтоні Анатолія Антонова, який в інтерв’ю російському телебаченню заявив, що в ході переговорів обговорювалася «спільна боротьба з тероризмом». Про те, з ким саме зустрічався Наришкін, Антонов не уточнив.

Центральне розвідувальне управління США відмовилося прокоментувати ситуацію. Офіс Коутса не відповів на запити щодо коментаря.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер 30 січня закликав адміністрацію президента Дональда Трампа пояснити повідомлення про приїзд Наришкіна.

Відносини між США і Росією різко погіршилися після початку російської агресії проти України і ще більше – після звинувачень щодо втручання Росії у вибори у США.