У франківській громаді вчителі масово відмовляються від Covid-вакцинації

Із трьох тисяч вчителів Івано-Франківська і довколишніх сіл, дві дози вакцини від Covid-19 отримали 47%

31% освітян відмовилися від щеплення, 21% педагогів вагаються, чи будуть його робити

У Івано-Франківській громаді кожен третій вчитель відмовився від вакцинації від Covid-19, у дошкільних закладах відмов ще більше. Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради Марія Бойко, пише «Галка».

Із трьох тисяч вчителів Івано-Франківська і довколишніх сіл, дві дози вакцини від Covid-19 отримали 47%. За даними Бойко, 31% освітян взагалі відмовилися від щеплення, 21% педагогів вагаються, чи будуть його робити.

У дитсадках міста відмовилися від щеплення 48% працівників. Наразі вакцинувалися лише 14% вихователів, цей процес триває.

Директор департамену освіти Ігор Максимчук наголосив, що у деяких селах Франківської ОТГ навіть медичні працівники агітують освітян не вакцинуватися.

Він нагадав, що у випадку потрапляння регіону у помаранчеву чи червону зону, ті освітні заклади, де щеплено менше 80% працівників, працюватимуть дистанційно. Тому закликав педагогів вакцинуватися.

Загалом в місті дві дози вакцин отримали 8 тисяч франківців, 16 тисяч – першу дозу. Частіше вакцинуються жінки – 56%. Найбільше вакцинованих молодих осіб 20-39 років. Далі йдуть люди, віком 40-49 років. Тішить, каже Марія Бойко, що досить активними є франківці, віком 70-80 років, це близько 10% щеплених.

Нагадаємо, мер Франківська пообіцяв давати премію вчителям за щеплення від Covid-19.

До слова, міністр освіти розповів про необхідність Covid-вакцинації вчителів.

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Раніше повідомлялося, що в Україні повний курс щеплення пройшли 308 тисяч працівників сфери освіти. Лідером з вакцинації була Львівська область, де щеплено 25 тисяч освітян.

Додамо, що згідно з новою постановою уряду, при посиленому карантину будуть працювати лише ті школи, де вакциновано понад 80% вчителів. Водночас головний санітарний лікар заявив, що немає закону, який забороняє не допускати невакцинованих вчителів до роботи. Як запевнив санлікар, вчителів, які не вакцинувалися, все ж будуть допускати до роботи.

«Зараз немає юридичних підстав, аби не допускати невакциновану проти Covid-19 людину до роботи. Але кожен вчитель і лікар має розуміти, що він – працівник критичної інфраструктури, який власним прикладом має показувати, як вірно робити», – заявив Кузін.

Постанова уряду передбачає, що школи, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон перейде з зеленої в іншу зону карантину.