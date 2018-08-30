Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд



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Презентація ІІІ частини дитячої книги «1000 і 1 поворот. Веселі букви»

Усі частини книги «1000 і 1 поворот» роздаються поліцейськими безкоштовно у школах та дитячих садочках

Напередодні нового навчального року Національна програма Traffic Challenge презентувала ІІІ частину дитячої книги «1000 і 1 поворот. Веселі букви» та встановила національний рекорд.

Авторка книги — експертка з безпеки дорожнього руху (БДР), голова ГО Traffic Challenge Ольга Дробишева. Під час презентації вперше в галузі безпеки дорожнього руху був зафіксований рекорд Книгою рекордів України, як найбільший тираж книги недержавного замовлення. Наклад книжок - 313 500 примірників.

За допомогою книг «1000 і 1 поворот» весело, в ігровій формі та за допомогою яскравих ілюстрацій діти вчать правила дорожнього руху, дорожні знаки, вчаться бути обачними на дорозі.

Третя частина книги вийшла ще й із вкладками - світловідбиваючими елементами. «Це потрібно для того, аби довести батькам і дітям, що носити світловідбивачі життєво необхідно», - підкреслила Дробишева.

Усі частини книг «1000 і 1 поворот» роздаються поліцейськими безкоштовно у школах та дитячих садочках.

«Однозначно можу сказати, що книга довела свою ефективність, свою цікавість. Книжка може бути дуже корисною, але питання в цільовій аудиторії. Якщо у нас цільова аудиторія — діти, то їй має бути це цікаво, і ця книжка даної цілі досягає», - наголосив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

Книга «1000 і 1 поворот», як і попередні дві частини, вийшла у видавництві Саміт-книга за підтримки Американського Посольства в Україні.

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