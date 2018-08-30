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    Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд

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    <span lang="UK">Презентація ІІІ частини дитячої книги &laquo;1000 і 1 поворот. Веселі букви&raquo;&nbsp;</span> - Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд
    Презентація ІІІ частини дитячої книги «1000 і 1 поворот. Веселі букви» 

    Усі частини книги «1000 і 1 поворот» роздаються поліцейськими безкоштовно у школах та дитячих садочках

    Напередодні нового навчального року Національна програма Traffic Challenge презентувала ІІІ частину дитячої книги «1000 і 1 поворот. Веселі букви» та встановила національний рекорд.

    Авторка книги — експертка з безпеки дорожнього руху (БДР), голова ГО Traffic Challenge Ольга Дробишева. Під час презентації вперше в галузі безпеки дорожнього руху був зафіксований рекорд Книгою рекордів України, як найбільший тираж книги недержавного замовлення. Наклад книжок - 313 500 примірників.

    За допомогою книг «1000 і 1 поворот» весело, в ігровій формі та за допомогою яскравих ілюстрацій діти вчать правила дорожнього руху, дорожні знаки, вчаться бути обачними на дорозі.

    Третя частина книги вийшла ще й із вкладками - світловідбиваючими елементами. «Це потрібно для того, аби довести батькам і дітям, що носити світловідбивачі життєво необхідно», - підкреслила Дробишева.

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    Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд
    Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд
    Дитяча книга про правила дорожнього руху встановила національний рекорд

    Усі частини книг «1000 і 1 поворот» роздаються поліцейськими безкоштовно у школах та дитячих садочках.

    «Однозначно можу сказати, що книга довела свою ефективність, свою цікавість. Книжка може бути дуже корисною, але питання в цільовій аудиторії. Якщо у нас цільова аудиторія —  діти, то їй має бути це цікаво, і ця книжка даної цілі досягає», - наголосив Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України.

    Книга «1000 і 1 поворот», як і попередні дві частини, вийшла у видавництві Саміт-книга за підтримки Американського Посольства в Україні.

    Інформаційний партнер проекту – «Главком».

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