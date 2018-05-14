Дівчинка із Добропілля, на яку впала бетонна стіна, померла у лікарні

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Фото: Поліція Донецької області

Поліція встановлює причини трагедії

Восьмирічна дівчинка, яка постраждала в результаті падіння бетонної стіни перекриття над під’їздом багатоповерхового будинку у Добропіллі, померла у лікарні.

Про це у понеділок, 14 травня, повідомляє поліція Донецької області.

«На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям», - заявили у поліції.

Як відомо, всього в результаті обвалу бокової стіни постраждали четверо дітей. Життю інших постраждалих нічого не загрожує, вони отримали незначні травми.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини трагедії.

Нагадаємо, у Кременчуці діти постраждали від вибуху саморобного вибухового пристрою. Троє підлітків (14-15 років) були доставлені в дитячу лікарню з різаними ранами ніг.