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    Дівчинка із Добропілля, на яку впала бетонна стіна, померла у лікарні

    • Сьогодні, 11:31
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    Фото: Поліція Донецької області

    Поліція встановлює причини трагедії

    Восьмирічна дівчинка, яка постраждала в результаті падіння бетонної стіни перекриття над під’їздом багатоповерхового будинку у Добропіллі, померла у лікарні.

    Про це у понеділок, 14 травня, повідомляє поліція Донецької області.

    «На жаль, тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям», - заявили у поліції.

    Як відомо, всього в результаті обвалу бокової стіни постраждали четверо дітей. Життю інших постраждалих нічого не загрожує, вони отримали незначні травми.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 «Службова недбалість» Кримінального кодексу України.

    Поліція встановлює причини трагедії.

    Нагадаємо, у Кременчуці діти постраждали від вибуху саморобного вибухового пристрою. Троє підлітків (14-15 років) були доставлені в дитячу лікарню з різаними ранами ніг.

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