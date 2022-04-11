Уряд США збирає докази, щоб визначити, чи є в Україні геноцид

У місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців

Вбивства росіянами мирних громадян в Україні Адміністрація президента США вважає воєнним злочином, однак поки не називає «геноцидом». Про це повідомив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі каналу CNN, передає «Голос Америки».

«На мою думку, цей термін є менш важливий, ніж той факт, що ці дії є жорстокі, злочинні, неправильні та злі, на них потрібно рішуче реагувати, і це те, що ми робимо», – вважає радник Білого дому.

В іншому інтерв’ю Джейк Салліван пояснив, що уряд США вивчає ситуацію в Україні і чи можна її юридично кваліфікувати як «геноцидом».

«Це аналіз, який ми систематично здійснюємо. У Державному департаменті є відділ, який збирає докази і потім здійснює юридичний аналіз, тому що геноцид – це юридичне визначення», – пояснив він.

Водночас конгресменка від Республіканської партії Ліз Чейні в ефірі CNN заявила, що вважає цілеспрямовані вбивства мирних мешканців в Україні «очевидно геноцидом» і закликала Європу припинити фінансування геноцидної кампанії.

«Гадаю, Європа має зрозуміти і сприйняти той факт, що це кампанія геноциду, це жахлива кампанія геноциду, яку ми бачимо вперше, безперечно, за останні десятиліття», – сказала Чейні.

За її словами, європейці мають зрозуміти, що вони фінансують «кампанію геноциду», купуючи в Росії нафту та газ, вона закликала Європу застосувати ембарго на російські енергопродукти.

Нагадаємо, що в Україні триває 47-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав наукову спільноту розслідувати причини звірств російської армії, вчинених у Бучі.

До слова, сьогодні у Бучі розпочалась ексгумація тіл з братської могили. Мешканці міста, які стали свідками цих подій, розповідають, що окупанти не дозволяли забирати тіла. Після того, як такий дозвіл був отриманий, люди поховали людей у рову, виритому на території храму Апостола Андрія Первозванного.

Загалом у місті Буча на Київщині під час окупації російськими військами загинули щонайменше 400 мешканців.

Раніше стало відомо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав створити процедуру призупинення членства в ОБСЄ Росії, яка становить загрозу безпеці та співпраці в Європі.