Лавров назвав нову мету війни в Україні
Кремль сильно ображений, що США домінують на міжнародній арені
Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська «військова спецоперація» в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі. Про це повідомляють російські ЗМІ.
«Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку», – заявив глава МЗС РФ.
Раніше в Кремлі розповідали про ще одну мету війни проти України. Російські окупанти увірвалися на українську територію для «запобігання загрози Третьої світової війни».
Нагадаємо, представники окупаційної влади визнали великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри не стали.
Росія використовує колишніх військових США для поширення дезінформації щодо України у світі.
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