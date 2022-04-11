Лавров назвав нову мету війни в Україні

Кремль сильно ображений, що США домінують на міжнародній арені

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська «військова спецоперація» в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку», – заявив глава МЗС РФ.

Раніше в Кремлі розповідали про ще одну мету війни проти України. Російські окупанти увірвалися на українську територію для «запобігання загрози Третьої світової війни».

Нагадаємо, представники окупаційної влади визнали великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри не стали.

Росія використовує колишніх військових США для поширення дезінформації щодо України у світі.

Читайте також:



